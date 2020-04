Rota de colisão em que a economia se encontra

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Nos primeiros 100 dias de 2019, o impostômetro apresentava o valor acumulado de

R$ 718,7 bilhões. No mesmo período de 2020, esse valor é de apenas R$ 591,9 bilhões.

É uma redução de 17,6% na arrecadação de impostos no Brasil. A liberação de verbas emergenciais em razão da COVID-19 agrava mais o rombo nos cofres públicos. A recuperação do Brasil antes da pandemia já estava difícil. Agora, a equipe econômica vai ter que se superar ou deixaremos uma bela dívida de herança para as gerações futuras. As autoridades dos três poderes precisam arregaçar as mangas e trabalhar para tirar o Brasil da rota de colisão desse iceberg, já que estamos afundados há muitos anos."