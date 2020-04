O fim da fantasia coletiva do povo

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"As pessoas estão percebendo a inversão de valores da pior forma possível, através da pandemia da COVID-19. As celebridades perderam o sentido, os salários exorbitantes dos reis da mídia não podem comprar a saúde, os esquemas de corrupção armados entre os políticos e empresários não fazem mais sentido. As frequentes baladas não passam de futilidades. Cada um precisa encarar o espelho, sem maquiagem, sem máscaras e sem roupas. Quais são as reais convicções de cada um? Somente o espelho poderá responder. Maldito vírus que tirou todo mundo da fantasia coletiva e universal. A verdade é tão simples assim?"