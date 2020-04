Fundo partidário para enfrentar ao coronavírus

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"O Partido dos Trabalhadores (PT), devido à "calamidade pública" provocada pela COVID-19, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para liberar o FGTS aos empregados. Durante 14 anos, o PT foi governo e deveria saber, mas não sabe, que o FGTS é usado para financiar programas de habitação, obras de saneamento e infraestrutura; é vital para o bem coletivo. Se o PT quiser, de fato, ajudar e sair bem na foto, que solicite ao STF a utilização do Fundo Partidário (R$ 927 milhões) e do Fundo Eleitoral (R$ 2 bilhões) para o combate à COVID-19 e será aplaudido pela galera. Outra opção para o PT melhorar a imagem será propor e lutar pela retirada definitiva de todos os penduricalhos nos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), onde os salários são invejáveis e os empregos garantidos eternamente. Caso o PT lute com afinco pela extinção dos dois fundos e, também, dos penduricalhos irá, para os eleitores, do inferno ao céu."er."