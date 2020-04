Hotel desativado pode servir como hospital

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Belo Horizonte tem uma região hospitalar, no Bairro Santa Efigênia, onde estão localizados ótimos hospitais e clínicas. Essa região fica bem perto do Centro da cidade, onde existe o Othon Palace Hotel. Esse antigo hotel está desativado e poderia ser utilizado durante a crise do coronavírus, pois tem instalações hidráulicas, elétricas, ar-condicionado, elevadores, telefonia, enfim, uma boa parte da infraestrutura necessária para abrigar leitos dos doentes. Alguns ajustes serão necessários, mas a sua localização privilegiada e imensa área construída disponível poderia ser uma ótima alternativa, em vez de construir hospitais de campanha em lugares remotos. Os recursos economizados poderiam ser utilizados para a compra de medicamentos e equipamentos específicos para a COVID-19."