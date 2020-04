Leitor crê que Bolsonaro quer o bem do Brasil

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"Tem explicação a preocupação de Bolsonaro com a volta às atividades econômicas, embora a saúde coletiva seja prioritária. Bolsonaro visa ao bem do Brasil e, mesmo a contragosto, todos os recursos necessários são disponibilizados à saúde. Com o Legislativo usufruindo vantagens, foi uma novela a aprovação da reforma da Previdência para economizar, em 10 anos, R$ 800 bilhões e, devido à Covid-19,tal valor será dispendido com a saúde em alguns meses. Bolsonaro quer o bem econômico do Brasil, preocupado com o hoje e o após a COVID-19, com o caos e o desemprego, justo quando o Brasil iniciou a decolagem. Felizmente, aqueles outros estão fora do governo, senão iríamos, sem volta, para o fundo do poço."