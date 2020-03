STF e Petrobras: violando as leis

Humberto Schuwartz Soares

"Durante os governos petistas de Lula e Dilma, além da perda de US$ 1 bilhão na aquisição da sucateada refinaria de Pasadena, a Petrobras também foi tungada em alguns bilhões de dólares e está em vias de indenizar em US$ 2,95 bilhões os acionistas norte-americanos. Graças à Operação Lava-Jato, foram recuperados US$ 1,5 bilhão para a Petrobras, mas o Supremo Tribunal Federal (STF), à revelia, atropelando as leis vigentes no mercado acionário, e sob o olhar complacente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), decidiu destinar os US$ 1,5 bilhão da Petrobras para o combate à COVID-19. Justo o STF, que deveria exigir respeito às leis, viola, dá um péssimo exemplo. Pode isso?"