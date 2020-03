Leitor faz balanço de danos da pandemia

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“A COVID-19 matou mais de 3.200 pessoas na China, até a presente data. Ao mesmo

tempo, o novo coronavírus derrubou as principais bolsas de valores do mundo. Os preços das ações das petroleiras caíram significativamente, assim como das mineradoras, siderúrgicas, companhias aéreas e muitas outras empresas que operam commodities. O barril de petróleo chegou a ser negociado abaixo de US$ 30. A China é o maior consumidor de minério, cobre, algodão, milho, entre outros produtos. Além disso, é o segundo maior consumidor de petróleo do mundo. Os países estão fechando as suas fronteiras e as cidades estão com suas ruas vazias, com o comércio fechado, escolas paradas e eventos cancelados. Resta aguardar a vacina contra o vírus e os lucros dos laboratórios farmacêuticos."