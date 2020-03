O desespero causado pelo Coronavírus

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

"A tuberculose, hepatite, pneumonia, aids, malária, rotavírus, cólera, meningite e febre amarela matam muito mais do que o coronavírus. O Covid-19 derrubou as principais bolsas de valores do mundo nas últimas semanas. Quando alguém perde muito dinheiro na bolsa, alguém ganha na mesma proporção, pois as operações de compra e venda são casadas. As companhias aéreas, hotéis e empresas de turismo tiveram perdas muito significativas. O pânico se instalou em todo o hemisfério norte, onde ainda é inverno, que é a época mais propícia para se espalhar o coronavírus. Escolas, museus, teatros e salas de eventos foram fechadas. É preciso cuidar da saúde, mas o terror complica a solução de qualquer problema."