Descompromisso dos eleitos com o povo

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"Nossos deputados e senadores não têm compromisso com o Brasil. Após uma luta insana, de anos, para amenizar o déficit da Previdência, cheia de agrados aos congressistas, enfim, desfigurada, foi aprovada a reforma. Mesmo com o Brasil em crise, dívida de 79,8% do PIB e pouco para investir, em tempo recorde o Legislativo acabou com alguns fundos, mas manteve os fundos políticos, consumidores de bilhões, e impôs uma nova despesa anual de R$ 20 bilhões. Nós, eleitores, fizemos a nossa parte, renovamos o Congresso, mas prevalece o descompromisso com o Brasil."