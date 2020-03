Luiz Felipe Schittini

Rio de Janeiro





“As autoridades estão adotando medidas para que se evitem aglomerações. Haverá fechamento de creches, escolas e até a Justiça irá parar as suas atividades forenses. Sugiro que a praia e os botequins sejam interditados em prol da saúde pública. As pessoas produtivas que trabalham diariamente, e contribuem para o desenvolvimento econômico do Brasil, desde já agradecem.”