O país clama por mudanças

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





“O Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei do Senado que estabelecia novos limites de renda para o ingresso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). A renda per capita familiar sai de R$ 261,25 para R$ 522,50. Mais um rombo nos cofres públicos. A conclusão a que a gente chega é que não adianta fazer reformas na esperança de que o Brasil vai melhorar. Foi feita a reforma da Previdência, estão a caminho as reformas tributária e administrativa e, com esse exemplo que os parlamentares deram agora, vai continuar tudo como dantes no quartel de Abrantes. A turma do quanto pior melhor é bem maior do que a turma daqueles que desejam que o Executivo vá bem e consiga fazer com que o nosso país saia do atoleiro em que foi jogado por políticos irresponsáveis. Eu ouvi alguns discursos de oposicionistas. Puro populismo, conversa pra boi dormir, investimento nas eleições deste ano, prefeitos e vereadores.”