Atenção maior ao coronavírus

Daniel Marques

Virginópolis – MG





“Tenho acompanhado atentamente pela internet o avanço nos casos de coronavírus, e todos os países estão adotando medidas severas para contenção do vírus, como suspensão de aulas, eventos, restrição de pessoas nas ruas, fechamento de museus, atrações turísticas e toda atividade em que haja acúmulo de pessoas. A Unesco diz que 14 países fecharam escolas em todo o território nacional, outros 13 países fecharam algumas escolas, enquanto no Brasil apenas algumas escolas particulares suspenderam as aulas. Nossas autoridades são irresponsáveis ao permitir o funcionamento normal das escolas, eventos e locais que acumulam pessoas, principalmente considerando nosso deficiente sistema de saúde, que atua em colapso por falta de equipamentos, agentes e leitos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) deveria intervir junto ao Ministério da Saúde brasileiro para orientá-lo, visto que podemos estar caminhando para uma tragédia evitável e sem precedentes na história de nosso país.”