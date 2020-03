Congresso e Planalto unidos a favor do Brasil

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





“As intrigas entre os poderes Executivo e Legislativo estão prejudicando o desenvolvimento do Brasil. Isso nada mais é do que falta de seriedade e compromisso para com a Nação. O eleitor quando escolhe seus representantes, escolhe acreditando que, o Executivo vai executar as leis e cuidar da administração do Estado em todos os níveis e que o Legislativo vai se preocupar com a criação, modificação e aplicação das leis. É também função do Legislativo fiscalizar as ações do Executivo. Fiscalizar, atrapalhar, nunca. A Constituição Federal estabelece que haja harmonia entre os poderes. Eis alguns sinônimos de harmonia: equilíbrio, ordem, acordo, concórdia, consonância, entendimento, conciliação etc.. No dicionário da língua portuguesa não consta a palavra 'disputa' como sinônimo de harmonia. É preciso que Congresso e Planalto enxerguem que o Brasil está parado e que o povo está clamando por dias melhores. Está passando da hora de decolar. Ligar motores!”