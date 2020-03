Ameaça de 'Lulavírus'?

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





“Durante os 13 anos de governo petista, o 'dono' do partido contagiou, adoecendo, o STF, parte do Congresso Nacional, as estatais, entre elas a antiga poderosa Petrobras, incluindo o BNDES, entre outros. Não satisfeitos, os petistas continuam 'cavando' buracos contra o sucesso da Nação, com procedimentos em manifestações, paralisações e greves. Ainda achando-se desprezados, o 'chefe' da trupe de bandeira vermelha foi buscar 'forças' junto ao líder católico, papa Francisco, comportando-se como um fiel religioso, estando preocupado com o meio ambiente – pasmem. Coincidência ou não, o chefe católico, aparece com uma das mãos na cabeça do homem 'mais honesto do mundo' e adoecendo logo em seguida. O ministro da Saúde deveria analisar este comportamento para saber se trata de um novo vírus – um Lulavírus.”