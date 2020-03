Técnico novo no Galo, esperança renovada

Wandir Pinto Bandeira

Belo Horizonte





“O Atlético anunciou a contratação do treinador Jorge Sampaoli, que chega ao clube precedido por sua vitoriosa campanha junto ao Santos, pelo qual foi vice-campeão brasileiro em 2019. Sinceramente, espera-se que ele consiga resgatar o Atlético da imagem negativa acumulada nas últimas competições regionais, brasileiras e internacionais, estabelecendo um dos retrospectos mais negativos de sua gloriosa trajetória. Contudo, na atual conjuntura, a missão do novo treinador terá desde seu início um espinhoso desafio, qual seja o de estruturar, em pouco tempo, uma equipe competitiva, quando se sabe que encontrará à sua disposição um plantel de poucos craques e muitos jogadores 'bonzinhos' ou limitados tecnicamente. Boa sorte, Jorge Sampaoli. Confiamos na competência do seu trabalho para o Atlético voltar a impor respeito a seus adversários e cantar alto e forte onde quer que esteja competindo.”