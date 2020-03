Atenção devida aos efeitos do coronavírus

Daniel Marques

Virginópolis – MG





“Incompreensível que o governo federal, senadores e deputados ignorem a epidemia de coronavírus que assola o mundo e prefiram disfarçar o caos iminente com inúteis picuinhas políticas. Diversos países estão com prejuízos humanos e financeiros gigantescos e estudos comprovaram que o vírus pode sobreviver por nove dias em diversas superfícies mantendo sua capacidade de contaminar outras pessoas. Nosso governo e autoridades parecem acreditar que essa nova doença é igual às demais, que só matam pobres e excluídos, por isso, não adotam protocolos extremos para impedir a entrada de proliferação do vírus no Brasil. Até quando a sociedade suportará ser ludibriada por quem ganha os mais altos salários e benefícios para conduzir o país?”