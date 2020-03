Críticas às escolhas do Atlético

Geraldo Magela da Silva Xavier

Belo Horizonte





“Parece que a diretoria do Galo não consulta nem o Google antes de contratar jogadores. O Galo nos últimos anos abusou da prática de contratar jogadores com currículos sofríveis. O Di Santo, por exemplo, antes de vir para o Galo fez menos de 60 gols em 13 anos de carreira. Muito pouco para ser um atacante do Galo. O Reinaldo, com os joelhos estourados, fazia isso em menos de dois anos. Não se trata de informação privilegiada. Qualquer criança alfabetizada, ao consultar o Google, constata isso. Menos os dirigentes do Galo.”