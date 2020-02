Heranças de uma era política

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





“Treze anos de insucesso governamental. Um de tentativa em inverter o desastre. Nos anos de desgoverno ninguém repudiava o caminho que se percorria. Deu no que deu. No Brasil, nunca se aceitou uma reforma digna de progresso econômico. O tesouro escondido na Amazônia não os incomodava. Foi só olhar para aquele rincão – faz parte do ideal da brasilidade – e alguns países, além fronteiras, darem seus gritos. Os 'comandantes' assentados no Planalto, nas últimas décadas, deveriam estar de 'molho', há muito, alijados como castigo, politicamente. Entrando em outro assunto, poderemos citar os últimos acontecimentos. Manifestações estranhas pelas perturbações; greves atrás de greves por setores essenciais; militares em manifestação no Ceará deixando a população à mercê de marginais. Estranho, muito estranho, por ter sido o reduto eleitoral do 'lulismo'. O petista, solto pelos 'insanos' ministros do STF, viaja à procura de proteção política, indo ao encontro do presidente francês – o mesmo que disse que a Amazônia é do mundo todo –, aparecendo mais do que necessário com suas mentiras. Procurou o papa Francisco, após esse discursar contra o desmatamento e recebendo-o como se ele fosse um fervoroso religioso e, pasmem, se postando como um grande democrata e defensor do meio ambiente. A promessa de campanha de Bolsonaro parece ter sido engavetada.”