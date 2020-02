Vera Santos

Itabira – MG





“Meus pais, atleticanos doentes, falavam todo dia na construção do estádio do Galo. Faleceram sem ver isso concretizado. Tomara que agora saia do papel. O local é estratégico, de fácil acesso para a numerosa torcida que vem do interior e fica nos limites da região metropolitana, que tem mais de 6 milhões de habitantes. Será um caldeirão moderno, que vai estremecer de medo o time adversário.”