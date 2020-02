Denúncia sobre situação dos animais nas ruas

Marlene Mecia Pontes

Alvinópolis – MG





“Maus-tratos e envenenamento de cachorros e gatos na cidade de Alvinópolis deixam os moradores entristecidos com o descaso da prefeitura e do cumprimento da lei de proteção animal. Os cachorros são envenenados e ficam sofrendo por dois a três dias. É de cortar o coração ver tanta maldade e sofrimento. As ONGs de Alvinópolis não conseguem socorrer todos os animais, pois não têm sede própria e as doações são poucas. O prefeito não toma atitude de fazer o controle através da castração gratuita, que deveria ter na cidade, como é prevista na Lei 21.970, de 15/1/2016.”