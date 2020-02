Obstrução de passeio no Sagrada Família

Otacílio Lage

Belo Horizonte





“Há pelo menos cinco meses,

três grandes sacos com entulho estão obstruindo o passeio de uma subestação da Cemig

na Rua Santo Agostinho, entre as ruas Conselheiro Lafaiete e Itacoatiara, no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte. Para piorar a situação, transeuntes estão depositando garrafas de vidro e de plástico, saquinhos com fezes de cães e afins junto ao material, certamente descartado por algum desavisado. Apela-se ao serviço de limpeza da prefeitura para que proceda ao recolhimento desses dejetos.”