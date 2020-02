As metas que ficam após a virada de ano

Vanessa Matos

Belo Horizonte





“Todos os anos, o estouro dos fogos do réveillon traz junto o ‘agora, vai!’. O desejo pode ser de ser saudável, de emagrecer, de ler mais, de fazer uma transição de carreira ou de conquistar um novo emprego. Os sonhos são muitos. Certo é que janeiro é o primeiro mês e a empolgação ainda está viva. Mas como se manter firme na meta quando as férias acabam e a rotina é retomada? Há diferença entre as resoluções e as metas. As promessas, na grande maioria, são feitas de forma aleatória e sem método. Por isso, acabam esquecidas ao longo dos meses. Para manter o foco durante todo o 2020, primeiro saiba qual é o real motivo da escolha. Isso vai mantê-lo firme todas as vezes que pensar em desistir. Liste seus reais motivos por escrito! E mais: quem você vai se tornar quando conquistar esse sonho? Feito isso, analise se gosta do resultado. Se o seu desejo passou por essa fase, chegou a hora de escrevê-lo em termos positivos. Mas lembre-se: ter sucesso profissional, ser rico, ser feliz, emagrecer... Nada disso é meta. É apenas um desejo. Para sair do campo dos sonhos, é necessário torná-lo específico. Defina sucesso. Quanto dinheiro significa ficar rico? Quantos quilos você quer emagrecer? Depois, coloque um prazo. A data traz o sentimento de compromisso – sugiro contar a alguém e dizer que aceitará cobranças. Assim, você terá uma meta de verdade! Acostume-se a esmiuçar sua meta e as etapas pelas quais ela vai passar. Faça delas seus degraus e liste o que vai ouvir, ver e sentir em cada um deles. Dessa forma, vai compreender a proximidade da sua realização e perceber o quanto continua focado. Mantenha tudo escrito e, de preferência, visível. Use um quadro de metas, faça colagens, desenhos, ajude sua mente a criar seu estado desejado. E considere: trabalhar várias metas ao mesmo tempo é possível, mas se dedicar a uma de cada vez vai direcionar suas forças.”