Críticas pelos 40 anos do Partido dos Trabalhadores

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





“O aniversário de 40 anos do Partido dos Trabalhadores (PT) foi comemorado por alguns gatos pingados. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que andava sumido, deu as caras numa festa realizada no Rio de Janeiro. Como era de se esperar, falou muita abobrinha e convocou a militância a ir para as ruas protestar contra o governo Bolsonaro. Gritou que o atual governo está destruindo tudo o que os governos petistas fizeram e que é possível um retorno para ‘reconstruir um novo Brasil’. Duas observações que faço aqui: a primeira é que o que restou da militância petista não dá para fazer barulho. É tão pouca gente que não dá para encher uma van. A segunda é que tudo o que o governo Bolsonaro está destruindo precisa mesmo ser destruído. Um exemplo: a corrupção que os governos petistas implantaram em nosso país. Não adianta chorar, senhor Luiz Inácio, o que os senhores fizeram com a nação brasileira foi estarrecedor. Os senhores não ressurgirão. Destruíram tudo e agora vêm com essa de ‘reconstruir um novo Brasil’. Como diria o meu saudoso vovô, ‘sai pra lá’. E para terminar, leve junto o José Mujica, que veio para as comemorações do aniversário do PT.”