Leitor critica a estratégia do Galo

Ivan Print

Itabira – MG





“Wanderley Luxemburgo ganhou a tríplice coroa com apenas 18 jogadores no elenco, mesclado com a base. No Atlético-MG, começou a mesmice de sempre. Um time no estadual e outro chamado de titular, que é goleado por time de terceira categoria que está disputando a Conmebol. Conforme vários e-mails enviados por torcedores, não adianta insistir com Fábio Santos, Zé Welisson, Patrick, Ricardo Oliveira e nem ter repatriado esse fraquíssimo zagueiro Gabriel. Tem que contratar jogadores craques, como em 2013, ou será mais um ano como mero participante. Demitir técnicos como vem fazendo constantemente não resolve, pois eles não têm culpa se os jogadores que entram não dão conta do recado.”