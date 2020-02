Capixabas se mobilizam por causa das chuvas

João Baptista Herkenhoff

"As chuvas estão flagelando o Espírito Santo, nunca choveu tanto em nosso estado. Cerca de 10 mil pessoas estão fora de seus lares por causa das chuvas e 10 pessoas perderam a vida em decorrência das inundações. Em Cachoeiro de Itapemirim, minha cidade natal, as águas invadiram a Rua 25 de Março e a Praça Jerônimo Monteiro, ou seja, o coração da cidade. Quando eu era criança, não sabia que as enchentes desabrigam pessoas, só era capaz de enxergar o lado divertido das chuvas inundando as ruas e permitindo que lançássemos na água barcos de papel. As enchentes, em dimensão de tragédia, não são casuais, nem são aceitáveis, resultam de um desequilíbrio da natureza ocasionado por sucessivas agressões ao meio ambiente. Se a tragédia das enchentes nos entristece, um fato nos alegra: está havendo grande solidariedade aos que foram atingidos pelas cheias dos rios. Centenas de pessoas estão ajudando a resgatar outras pessoas em perigo e esforços imensos estão sendo feitos para salvar bens domésticos que não foram arrastados pelas correntezas."