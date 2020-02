Lições de deportados brasileiros dos EUA

Gege Angelini

Belo Horizonte – MG





“O Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebeu recentemente uma leva de deportados brasileiros, que estavam ilegalmente nos Estados Unidos. Que chorem as viúvas, que toquem músicas fúnebres. Mas a atitude do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, está certíssima e dentro das leis norte-americanas. Brasileiros fazem milagres para adentrar no país por meio da fronteira com o México, em meio a rios e florestas subtropicais, à mercê dos famigerados coiotes, que são, na verdade, um bando de marginais mercenários. Viver num país líder mundial, fora dos paradigmas legais, com as leis nunca os amparando, com a polícia em sua caça, é mesmo viver perigosamente. E eles sabiam e sabem dos severos riscos, mas toparam. A máxima que deve prevalecer é essa: quem manda no nosso terreiro, somos nós, com nossas leis e nossos princípios. Que isso sirva de lição para os que pensam em seguir essa carreira nada promissora. Serão sempre os fora da lei.”