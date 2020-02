Reflexão sobre a %u201Ccrise da democracia elitista%u201D

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





“A democracia de classe burguesa está em crise, revela pesquisa da Universidade de Cambridge, Inglaterra. O índice de insatisfação em 154 países atinge 57,5%. Na América Latina, desponta a violência, desigualdade, corrupção, onde mais de três em cada quatro cidadãos avaliam negativamente a situação e a justificativa de golpe militar atinge 37%. Ao contrário, em países como Suíça, Dinamarca, Holanda, Bélgica e Noruega o nível de satisfação com a democracia é excelente. Infelizmente, uma minoria. E por que essa situação? Não precisa ser cientista político para responder. Uma elite (grandes proprietários) domina a economia, rege a política, explora as riquezas e os bens do país e cada vez mais busca escravizar a mão de obra para aumentar seus fabulosos lucros, além de não pagar tributos. Essa democracia burguesa e suicida gera o caos.”