Leitor indignado com situação em BH

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“Dezenas de mortes foram registradas em Belo Horizonte, em razão das fortes chuvas dos últimos dias. A capital mineira viveu momentos de um verdadeiro caos. As autoridades mapearam 80 pontos mais críticos e alertaram os moradores para que evitassem os lugares com maiores probabilidades de alagamentos e deslizamentos de terra. Interessante notar que nada foi feito nos últimos meses para evitar problemas dessa natureza. A cidade tem crescido de forma desordenada e as obras de saneamento e infraestrutura não são executadas há anos. É mais barato prevenir ou remediar? Quanto custa uma vida?”