Leitor questiona decisões do governo

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





“Agiotagem é crime. A lei proíbe e prende quem assim age, pois explorando as pessoas em dificuldade econômica. Casos em que o agiota toma objetos do devedor – até imóvel –, são bem conhecidos. Porém, o maior dos maiores agiotas no Brasil é o próprio governo. Aprovaram uma lei diminuindo a multa da taxa de condomínio, passando de 20% para 2%. Se o governo fosse o credor, aprovaria ao contrário, ou seja, de 2% para 20%. Isso prejudica os condôminos adimplentes, ficando os maus pagadores à vontade – os demais condôminos têm suas taxas aumentadas, pagando para os devedores, pois as despesas mensais são altas. Essa redução da taxa do Dpvat é um caso isolado, mas a de licenciamento deveria ser extinta. São os empossados sacrificando seus eleitores. A mesma história está na proibição de jogos, menos os da Caixa Econômica Federal, aumentados atualmente.”