Atraso das matrículas causa indignação

Juliano Tuschtler

Belo Horizonte





“Gostaria de relatar o descaso que o governo de Minas está com a área de matrícula dos alunos da rede estadual. A lista com o resultado das pré-matrículas seria divulgada em 27 de dezembro do ano passado. Adiaram para 10 de janeiro e nesta semana voltaram a adiar, sem data certa. A lista sendo adiada, também a matrícula é adiada e as famílias ficam sem saber se as vagas estão garantidas ou não. As aulas têm início em 10 de fevereiro. O que assusta os mineiros é a falta de posicionamento do governo de Minas, que prega eficiência, mas entrega incompetência e fracasso nessa nova política de matrículas escolares.”