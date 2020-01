Saiba como fugir das garras do leão

Dora Ramos

Contadora e orientadora financeira





As festividades de fim de ano acabaram e é chegada a hora de se concentrar em algumas responsabilidades, como o envio da declaração do Imposto de Renda (IR) à Receita Federal. Os primeiros meses do ano são essenciais para planejar e organizar tudo relacionado a finanças, assim, você terá a projeção do cenário dos meses seguintes. O documento exige tempo e paciência, por isso é importante estar bem informado para evitar multas ou quaisquer outros tipos de problemas. Entre março e abril, ocorre anualmente a declaração de IR. Neste período, cidadãos com rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 devem enfrentar o famoso Leão (animal escolhido na década de 70 como mascote do Imposto de Renda) e prestar contas à Receita Federal. Neste documento, devem ser descritos todos os gastos e rendimentos que foram obtidos durante o ano-base.

Quanto maior for a renda do indivíduo, mais alta será a taxa de pagamento do IRPF 2020. Para adiantar o processo e ajudá-lo na declaração, seguem algumas informações importantes e a lista de documentos para o IR 2020: Dados da conta bancária para restituição ou débitos das cotas de imposto apurado, caso haja; nome, CPF, grau de parentesco dos dependentes e data de nascimento; Endereço atualizado; cópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (completa)

entregue; atividade profissional exercida atualmente.

A declaração deve ser apresentada até 30 de abril de 2020, com informações sobre a renda que teve nos 12 meses de 2019. Para quem não consegue arcar com os custos de um contador na hora de se organizar, através de um programa disponível para download no site da Receita Federal, o usuário consegue informar todos os rendimentos pela internet e facilitar o processo.