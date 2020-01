Passagem de ano gera reflexão sobre pausas

Ana Paula de Rezende

Belo Horizonte





"Passagem de ano, para muitos, é época de pausa da rotina e reflexão sobre o que vivemos e o que aprendemos no ano que se foi e o que desejamos, bem como conseguiremos, no ano que se inicia. O ano tem pequenas pausas, espontâneas ou forçadas, ao longo das diversas fases da vida, que nos ajudam a compreender nossa existência ou dar mais sentido à nossa jornada. Muitas vezes corriqueiras, não nos damos conta do quanto podem ser benéficas. Entre as pausas forçadas estão o desemprego, o tratamento de uma doença, o período pós um relacionamento, o luto e outros que, de repente, nos tiram da rotina para cuidar de alguns aspectos que necessitam de atenção. Diferentemente das pausas espontâneas, como as férias, uma mudança planejada de país ou de emprego, o período pós-nascimento dos filhos ou adoção, que são momentos desejados, muitas vezes até sonhados. Todas elas, espontâneas ou forçadas, nos trazem a oportunidade de nos autoconhecer, de refletir sobre nossas vidas, de nos aproximar de quem amamos e de melhorar como pessoas, ajustando pensamentos, corrigindo erros, perdoando, traçando novas estratégias. Basta estarmos atentos. Toda pausa tem seu lado positivo, seus ensinamentos, e valorizar esse tempo é usar de sabedoria. Pausar é viver intensamente, ao contrário do que se pensa."