Leitor rebate análise de Gleisi Hoffmann

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





"Ridículo. A deputada Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, afirma que a sigla priorizará as eleições para prefeito e vereadores que ocorrerão em 2020, e só depois pensará no Palácio do Planalto. Diz que o partido terá candidatos na maior parte do Brasil, principalmente nas capitais. Fala que querem apresentar nomes e um programa para o desenvolvimento do país. Assinala que o povo brasileiro vive uma situação difícil e que sofre com uma política que não dá respostas. Falou mais coisas, mas vou ficar só com essas. Senhora deputada, o seu partido é coisa do passado. O que os seus integrantes fizeram quando estavam no poder jamais será esquecido. Arrebentaram com tudo. A corrupção correu solta. Não venha com essa de que estão pensando em desenvolvimento e que querem oferecer ao povo dias melhores. É o discurso de sempre, e o povo não está com o PT. Segundo a senhora, estamos vivendo uma política que não dá resposta. Não é bem assim. Acredito que, pela bomba que o presidente Bolsonaro pegou, até que estamos tendo fatos a comemorar. O que os senhores fizeram com o Brasil foi estarrecedor, vai levar muito tempo para colocá-lo nos trilhos."