Cidadão pede atenção às promessas políticas em 2020

Ivan Print

Itabira – MG





"Este ano tem eleição. São várias promessas feitas por políticos mineiros nos últimos 30 anos. Complexo viário do Belvedere, contorno da BR-040, túneis da Praça da Liberdade e Serra do Curral, ligando a Nova Lima. Estacionamento subterrâneo, aumento de quatro para oito vagões do metrô, Anel Rodoviário ampliado, Rodoanel, centro de convenções para 100 mil pessoas, trem turístico ligando Praça da Estação a Inhotim, monotrilho ligando o Centro ao aeroporto de Confins, linha do metrô Pampulha-Savassi, expansão até Betim, duplicação da capacidade de refino da Refinaria Gabriel Passos, nova sede da Prefeitura de Belo Horizonte. Minas continua sendo a segunda economia do país por ter o maior rebanho leiteiro do Brasil, ser o maior produtor de café e batata e por ter vários tipos de riquezas minerais em abundância. Antes, os políticos prometiam grandes investimentos e cumpriam com suas palavras."