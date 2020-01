Desejo de boas nova ao país

Jeovah Ferreira

Taquari - DF





"Tomara que 2020 venha trazendo boas novas para todos nós. Traga emprego, aquecimento da nossa economia, moradia para os brasileiros que vivem embaixo dos viadutos, coleta de esgoto para 48% da nossa população que ainda não tem acesso a esse serviço, água potável para os 35 milhões de brasileiros que ainda tomam água não tratada, meios para que possamos ser bem cuidados nos hospitais públicos, segurança para que possamos sair de casa ou permanecer nas nossas casas, sem medo, transporte público de qualidade e que faça com que as nossas autoridades governamentais entendam que a educação é a mola propulsora do desenvolvimento de um país. Recebamos 2020 na certeza de que teremos dias melhores. Ah, que ele traga punições para os políticos corruptos."