Leitor otimista com momento político

Jeovah Ferreira

Taquari - DF





"Há quem diga que não temos quase nada a comemorar e que era esperado mais do governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu confesso que tive momentos de desesperança, mas, com o passar dos dias, comecei a enxergar mudanças para melhor e acredito que o presidente está conduzindo bem o Brasil. Aquele clima político carregado que vivíamos à época em que o Partido dos Trabalhadores (PT) estilhaçava com o país, ficou para trás. Só de saber que Lula, hoje, é carta fora do baralho, é motivo para dizermos que está tudo indo às mil maravilhas. Que clima político agradável esse que estamos presenciando. Temos um Congresso que está ajudando e não atrapalhando. Quão bom termos ficado livres nas eleições de 2018 de um bando de sugadores da pátria. Ainda restaram alguns, mas sem espaço para fazer as canalhices que faziam. Às vezes, a gente chega a pensar que não estão mais no Parlamento, como é o caso de Renan Calheiros, pois sumiu. Vamos, sim, ter um Brasil melhor. Estejamos todos confiantes. Nas eleições de 2020, quando serão eleitos prefeitos e vereadores, não podemos vacilar. É a grande chance que teremos para terminar a faxina que teve início em 2018. Afugentemos os maus. Vamos por um novo ano, Brasil."