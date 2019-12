Leitor questiona reação do presidente às acusações contra Flávio Bolsonaro

Uriel Villas Boas

Santos – SP





"Os procedimentos considerados irregulares do ex-deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro, ao usar de forma inadequada verbas do seu gabinete, abre um sério problema que está sendo enfrentado de forma agressiva por parte do acusado. E o seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, chega ao desplante de ofender jornalistas quando questionado sobre a situação nas entrevistas matinais rotineiras feitas na saída de sua residência, em Brasilia. É uma situação que por certo terá ainda muitos reflexos para a família presidencial."