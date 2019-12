Ganhos do Judiciário muito além do teto

Wandir Pinto Bandeira

Belo Horizonte





“O último reajuste do teto salarial para o serviço federal fixou em R$ 39,2 mil com abrangência dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, desprezando-se as ilimitadas indenizações transitórias. No Judiciário, por exemplo, têm corrido as maiores aberrações quando vêm a público os absurdos vencimentos auferidos principalmente nos tribunais de segunda instância, como o que recentemente ocorreu com uma desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que, no mês de novembro último, abocanhou 'legalmente' mais de R$ 1 milhão, fruto dos penduricalhos criados internamente pela douta sabedoria de seus membros. Juízes e demais desembargadores daquele tribunal também receberam pela mesma interpretação para os benefícios razoáveis fortunas equivalentes

a 10 ou mais vezes o valor do teto estabelecido, limite, portanto, que passa a ser letra morta a ser ignorada. Como se trata do Poder Judiciário, não há órgão superior que possa exercer fiscalização sobre os gastos, possivelmente absurdos, relacionados com o salário de seus membros togados.”