Os resultados do investimento em segurança

667

João Marcelo Dieguez

Prefeito de Nova Lima





De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), Nova Lima ocupa hoje o primeiro lugar geral no ranking de redução de crimes violentos em todo o Estado, com 49% de redução de crimes violentos e 25% de redução de homicídios.

Somos, também, o município da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) com os menores índices de criminalidade*. Sendo um dos direitos sociais fundamentais da população, segundo o artigo 6º de nossa Constituição Federal de 1988, a segurança, em nosso município, já mostra resultados daquilo que estamos investindo em nossa gestão.

Neste período, fechamos importantes parcerias com o governo do Estado, como a vinda da Coordenadoria de Recursos Especiais – Core, divisão de elite da Polícia Civil, no Vila da Serra, para a qual cedemos e reformamos o espaço. Também repassados recursos para a construção do quartel da Polícia Militar, processo que ocorre desde a administração passada e que, agora, sai do papel.

No âmbito da Guarda Municipal, foram adquiridas 13 viaturas, 11 para a Guarda e 2 para o trânsito, além de reforço no armamento tradicional e no não-letal, como as Sparks, usadas para neutralizar agressores sem causas lesões permanentes. Também já estão em processo de aquisição, após serem testadas no carnaval, as bodycams, acopladas ao uniforme dos policiais, garantindo segurança e transparência nas abordagens. O concurso da categoria também está vivo em nosso radar.

Hoje temos um programa que é nosso carro chefe na segurança, que é o sistema de videomonitoramento da cidade, com a ativação do Centro Integrado de Ações Preventivas – CIAP, que permite o acompanhamento 24 horas dos principais pontos e de todos acessos da cidade.

Com o advento do CIAP, as principais ocorrências têm tido os seus autores identificados em menos de 24 horas, por meio das imagens disponibilizadas. O CIAP entrou em funcionamento em fevereiro deste ano e, desde então, tem sido ampliado conforme previsto. No momento, temos cerca de 340 câmeras em funcionamento com a previsão de conclusão dos serviços, em dezembro.

Atualmente, está sendo executada a instalação nas Regionais Norte, com conclusão prevista para a primeira quinzena de outubro, e Noroeste, com previsão de finalização dos serviços em dezembro, quando teremos cerca de 450 câmeras já gerando imagens ao CIAP. Recentemente, no Congresso das Cidades Inteligentes, em Curitiba (PR), Nova Lima foi agraciada com o primeiro lugar, como “Cidade do Futuro”, graças ao CIAP, mostrando que os investimentos feitos em segurança estão servindo de modelo para outros municípios.

Além do videomonitoramento, da aquisição de novas viaturas e de novos armamentos, letais e não letais, para a Guarda Municipal, foram ampliadas as patrulhas, com mais agentes nas ruas e por maior período de tempo. Com isso, temos uma guarda mais presente, interagindo mais com os cidadãos, refletindo em uma maior segurança e sensação de segurança para a nossa população.

Outra importante entrega, que impactou diretamente na segurança, foi a elaboração/entrega do Plano de Contingência do município. Nele estão descritas todas as ações a serem tomadas em caso de ocorrência de desastres naturais na nossa cidade, por todas as secretarias envolvidas na prevenção desses desastres, bem como a atuação, caso eles venham a ocorrer.

Releva mencionar também a recente atuação no tocante ao recolhimento dos veículos abandonados existentes na cidade. Tal medida teve um impacto altamente positivo, principalmente por se tratar de uma demanda de décadas e que foi solucionada em parceria com a própria população. Até agora, 82 veículos foram retirados das ruas entre reboques e remoções pelos próprios proprietários, em todas as regiões do município.

Preciso reforçar que estamos construindo a sede do Corpo de Bombeiros, que significa novo patamar para a cidade, que há muito tempo demandava por isso, sobretudo por possuir 70% de seu território formado por áreas de Mata Atlântica em transição para o cerrado e que precisam sempre ser protegidas.

Enfim, a segurança pública de Nova Lima vai muito bem e, como sempre procuramos avançar, em breve queremos dar a notícia que somos a cidade mais segura de todo o nosso estado.





*Os números refletem a segurança de Nova Lima, Raposos e Rio Acima, pois a PMMG local compreende os três municípios.