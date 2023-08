Por que o Brasil falha em inovação?

Ana Calçado

CEO e presidente da Wylinka





Quando apontamos que o Brasil enfrenta desafios em termos de inovação, precisamos entender que se trata de uma fala muito complexa, pois envolve diversos fatores e faz com que muitas pessoas acreditem que nosso país é falho nesse sentido. Para abordarmos o assunto, precisamos entender quais motivos levam as pessoas a enxergar as possíveis falhas brasileiras neste assunto.

Um deles é o baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D), em comparação com outros países, limitando a capacidade de desenvolvimento de novas tecnologias e soluções inovadoras. Muito dessa falta de recursos que seriam destinados à pesquisa e desenvolvimento impacta negativamente a capacidade das empresas apostarem em inovação.

Muito se dá também pela infraestrutura precária de muitas regiões em diversas áreas como: transporte, energia e telecomunicação, que dificulta a implementação de novas tecnologias avançadas e, consequentemente, a criação de ambientes favoráveis à inovação. Este pode ser um obstáculo significativo, por isso, muitas vezes pode ser chamado de falha.

A grande burocracia nos ambientes regulatórios brasileiros pode e dificulta o surgimento e crescimento de startups e empresas inovadoras, muito pelo processo demorado e excesso de regulações, que podem desencorajar empreendedores e investidores que buscam oportunidades de inovação no país.

A meu ver, muito se deve também pela aversão ao risco, que de fato pode representar uma barreira à inovação em alguns casos. Essa refere-se a um comportamento que evita ou minimiza a exposição a situações incertas ou arriscadas, sempre buscando a segurança e estabilidade. Essa mentalidade muitas vezes inibe a disposição de assumir riscos necessários para impulsionar a inovação.

Por fim, é importante destacar que estes são apenas alguns dos fatores que podem estar contribuindo para os desafios enfrentados pelo Brasil, quando falamos em inovação. Vejo que para impulsionar a inovação é necessário um esforço conjunto entre diversos setores para melhorar a infraestrutura, simplificar os processos burocráticos, fortalecer a educação e investir no assunto, promovendo uma cultura de inovação em nosso país.