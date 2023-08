Grandes empresas apostam nas menores para seus eventos

667

Camila Florentino

CEO da plataforma Celebrar

Proporcionar experiências aos clientes tornou-se um fator decisivo em relação às escolhas dentro do mercado de eventos. Isso se dá pelo fato de que estes estão dispostos a pagar mais para empresas que proporcionarem um melhor atendimento, sendo ele exclusivo ou mais intimista independentemente do seu porte. Quando falamos em pequenas e médias empresas, a qualidade do serviço pode ser o diferencial em um mercado tão competitivo.





Com este tipo de atendimento, também se torna possível entender seu cliente, detectando se há necessidades específicas e oferecendo serviços mais personalizados. Em 2022, a Tray, empresa especializada em soluções de e-commerce, realizou uma pesquisa destacando que 43% dos consumidores priorizam compras com PMEs, justamente pela adaptação para atender o público. Em tempo, 21% dos consumidores pretendem comprar mais com esse perfil de empresa.





No setor de eventos corporativos, este movimento não é diferente. As grandes empresas, em busca de fornecedores eficazes, procuram por organizações com atendimento diferenciado e que sejam ágeis e inovadoras, com profissionais que conheçam os detalhes e estejam próximos do cliente, gerando sinergia. E por terem estruturas menores e mais horizontais, respondem mais rapidamente às necessidades do mercado.





Fornecedores maiores frequentemente têm mais camadas e departamentos, com procedimentos que podem atrapalhar o relacionamento próximo com o cliente. Já as PMEs, tendo uma estrutura enxuta, conseguem absorver, de forma mais eficiente, eventuais queixas e com mais agilidade para resolvê-las. Isso pode ser um fator primordial para seguir com clientes a longo prazo.





Outro ponto primordial que pode ser encontrado na estrutura de PMEs é a qualidade dos funcionários. Com uma quantidade menor de pessoas trabalhando naquela organização, ela também se torna competitiva no preço cobrado pelo serviço, tendo a flexibilidade e a adaptabilidade que uma empresa de maior porte não tem.





Um rápido olhar para o futuro, considerando a chegada da geração Z ao mercado consumidor, também aponta para o crescimento e vantagens competitivas das PMEs. A escolha de mercado virou uma questão social e, cada vez mais, empreendedores olham para as questões de Environmental, Social and Governance (ESG), priorizando a responsabilidade social e seus impactos. Com o olhar atento para as pequenas e médias empresas, esse pode ser um diferencial em relação aos seus concorrentes.





Pequenos e médios empreendedores têm um enorme desafio pela frente, de manter a empresa viva e sendo o diferencial que faz com que grandes organizações com o poder de escolha optem por qualidade, personalização e preços competitivos, mantendo o crescimento sustentável e responsável nos próximos anos.