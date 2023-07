O mundo mais antigo

667





Sacha Calmon

Advogado, doutor em direito público (UFMG). Coordenador do curso de especialização em direito tributário da Faculdades Milton Campos, ex-professor titular das faculdades de direito da UFMG e da UFRJ. Ex-juiz federal e procurador-chefe da Procuradoria Fiscal de Minas Gerais. Presidente honorário da ABRADT e ex-presidente da ABDF no Rio de Janeiro. Autor do livro “Curso de direito tributário brasileiro” (Forense)





Somos o ápice da evolução das espécies, segundo Darwin, do ponto de vista biológico, e protagonistas da “hominização” o que nos coloca em face de Deus do ponto de vista cristão, numa verdadeira epopeia. A epopeia acima referida, é toda baseada no espírito e na tradição religiosa e se em verdade formos surpreender o homem em si mesmo, há vê-lo anatomicamente como uma estrutura animal, semelhante a dos mamíferos, superiores e não como semelhante a Deus, puro Espírito.





Refiro-me aos cinco sentidos que possuímos e aos órgãos internos comuns aos mamíferos superiores. Dois instintos básicos como neles estão em nós. O instinto de sobrevivência e o da perpetuação da espécie (conjunção sexual).





Deus está noutra dimensão e não há como vê-lo. “Homo necessitudinis” é o que somos, um “ser de necessidades” irredutíveis. Precisamos imediatamente de comer, obtendo da natureza nosso sustento, e de procriar, o que só é possível pelo estabelecimento de uma ordem social, evoluída da turba grupal para os regimes de matrimônio conhecidos pela antropologia (casamento por grupos, depois por clãs e finalmente poligamia à patre (referida ao pai) e a monogamia.





Apenas há dois mil anos, com o cristianismo, oriundo em parte do judaísmo, e depois com o islamismo (658 DC), os regimes de casamento se estabilizaram no mundo inteiro incluindo na Ásia amarela (a China, tempos atrás, praticou a poligamia). Sob o cristianismo e islamismo há lugar, mas não a obrigação, da poligamia humanizada pelo predica de Maomé. O Mundo cristão e o laico (Rússia e China como expoentes) praticam a monogamia, a tese do casal heterossexual como base da sociedade. Para uma visão histórica profunda e sagaz recomendamos a leitura de dois notáveis livros: “O fenômeno humano” do Padre Teillard Chardin, e “A origem do Estado, da família e da propriedade” de Fredéric Engels. Ambas estão traduzidas para o português.





Do conjunto dessas obras intuímos que o homem como “homo necessitudinis” um ser de necessidades (sobreviver se alimentando e procriar para perpetuar a espécie humana) encontra na natureza a satisfação de suas necessidades agindo sobre ela, a princípio colhendo frutas, caçando e pescando e depois estabelecendo campos de cultivo, se apossando de trechos de terras, tornando-se gregário, fixado a um lugar, deixando de lado a vida nômade. Pouco depois surgem as primeiras cidades e Estados nacionais.





O pastoreio de animais a princípio ovelhas e cabras e tempos depois do gado vacum antecede o surgimento dos campos agricultáveis. A agricultura permitiu à humanidade no Oriente Médio, leste da Europa e na Ásia o surgimento de vilas e cidades e com isso o avultamento da política e do desenvolvimento do Estado e das leis.





Ao voltarmos ao passado na China e na Índia, diria por minha conta que o homem, ápice da evolução, surgiu na Ásia e não na África. Eles são muitos e, portanto, os mais antigos.





Existem entre as escolas de antropologia da América e da Europa diferenças notáveis com aqueloutras da China e da Índia. O eurocentrismo nos domina. Contudo é indubitável a polêmica entre os unicentristas cristãos, embalados pela Torá judaica (Velho Testamento) com o mito de Adão e Eva, e os antropólogos laicos e os orientais que são multicentristas.





Para estes, a hominização ou o estágio em que homem tomou ciência e principalmente consciência de si e do mundo (cosmovisão) ocorreu em vários lugares e não temos como saber quando, e como isso aconteceu pelos vestígios achados na península ibérica, França sul da atual Rússia, Oriente dito médio ou melhor oriente próximo, Turquia, China e Índia, sem falar na Tasmânia.





O passado distante é um túnel esfumaçado. Para muito os vestígios do “homo sapiens” alcançam seiscentos mil anos, desde a barbárie até as primeiras civilizações. Destaca-se que as civilizações e nações organizadas somente surgiram há cerca de 18 mil anos na China e na Suméria, que inventaram a linguagem escrita, seguindo-se o Egito, tempos depois, com os hieróglifos.





Somos herdeiros de uma longa luta pela sobrevivência e pela conquista da terra-mãe, tão admiradas pelos incas no altiplano andino, quanto pelos chineses, daí o culto aos antepassados, que prepararam o nosso caminho, com sangue e determinação, numa luta constante contra as agruras da natureza hostil.





A adoração aos deuses para acalmá-los e proteger as gentes foi uma prática universal. No Egito antigo a barca de Isis, cruzava os céus todas as noites levando as almas dos mortos para o céu. Na Judéia cujo encontro com Deus era depois do apocalipse surge o Cristo que morre na cruz e ressuscita prometendo aos que tenham fé a ressurreição. É de se perguntar: é a fé que salva? E os que não têm fé e vivem em continentes distantes da fé cristã? Morrem como todos os mamíferos superiores? Para sempre? O sono eterno sem pesadelos descarta o além incerto entre paraíso e inferno! (uma ideia jurídica de recompensa e castigo).