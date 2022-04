A educação que queremos

Há 22 anos, nesta data, diversos países se reuniram no Fórum Mundial da Educação, no Senegal, e se comprometeram a alcançar um grande objetivo comum: garantir o direito a uma educação de qualidade a todas e todos.





Olhando para nossa realidade em 2022, percebe-se que o Brasil ainda está distante de atingir esse propósito. É por isso que este Dia da Educação nos convoca a uma reflexão, sobretudo em ano de eleições. Afinal, que projeto de educação queremos e estamos construindo para as crianças, adolescentes e jovens do país?





Os últimos anos foram marcados pela falta de priorização da gestão federal com a educação. Os impactos da pandemia sobre essa agenda estão aí para confirmar. A ausência de uma coordenação nacional para apoiar estados e municípios durante a crise e nesse retorno às aulas fragmentou a educação e acirrou as desigualdades. Não por acaso, a evasão escolar aumentou em etapas em que o acesso à escola já não era mais uma barreira, segundo o estudo Cenário da Exclusão Escolar no Brasil, feito pelo Cenpec em parceria com o Unicef.





Nesse contexto, há de se reconhecer o grande esforço que profissionais que atuam nas salas de aula fizeram e continuam realizando para não deixar ninguém para trás. Porém, não é justo e tampouco viável colocar tamanha responsabilidade sobre as equipes escolares. Está na Constituição: a União deve trabalhar de forma a garantir oportunidades educacionais e um padrão mínimo de qualidade por meio da assistência aos entes federados.





Fica realmente difícil realizar o fundamental quando temos uma gestão pública instável e com alta rotatividade. Recentemente, o quarto ministro da Educação deste governo foi exonerado em razão das denúncias de esquemas irregulares de transferências de recursos federais a prefeituras “aliadas”, sem o mínimo rigor técnico. Com isso, pautas prioritárias da educação ficam em segundo plano frente aos escândalos de gestão.





Sendo este um ano de eleições, temos a chance de mudar os rumos da educação para os próximos anos. Para isso, é fundamental que a sociedade reivindique o patamar prioritário que a educação merece ocupar na agenda política do país e esteja atenta às questões mais urgentes, que necessitam avançar.





Construir e consolidar um pacto federativo pela educação é uma delas. A implementação do Sistema Nacional de Educação deve ajudar nessa articulação entre todas as instâncias da federação. Não menos importante é a criação de medidas que garantam acesso, permanência e fortalecimento da aprendizagem. Nesse caso, estratégias de busca ativa e diretrizes que orientem a reorganização curricular são caminhos que devem ser considerados.





As políticas de financiamento e valorização da carreira docente são também fatores indispensáveis para o combate às desigualdades. A aprovação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) foi um avanço importante, mas ainda carece de empenho para a sua sustentação, visto que segue ameaçado pela extinção do gasto mínimo da educação e outros cortes orçamentários.





O projeto de educação que queremos, isto é, pautado pela universalização do acesso e garantia de qualidade para todas e todos, é um sonho mais que possível. E, mais do que isso, é uma questão estrutural para que o país possa se desenvolver e prosperar em todos os setores. Que saibamos usar a janela de oportunidade que se abre pelo exercício democrático para (re)construir uma agenda educacional promotora da justiça social.