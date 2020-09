O estudante do ''terceirão''na pandemia

Wilson Galvão

Coordenador de area do Sistema Positivo de Ensino





A pandemia da COVID-19 trouxe muitos desafios a diferentes setores da sociedade, incluindo a educação. Nesse contexto, um grupo em particular, o de estudantes da 3ª série do ensino médio, é um dos mais afetados. Mas será que estamos olhando com cuidado e compreendendo o que está acontecendo com eles? Os estudantes do "terceirão" estão vivendo o último ano da educação básica. São os veteranos e estão no auge da popularidade no colégio. Quando inicia o ano letivo, há uma expectativa enorme, pois é o ano da despedida, das festas e celebrações, do fim de uma etapa. Mas é, também, o momento da separação daquela turma que caminha junta há anos. Acrescente a pressão pelas escolhas que terão de fazer. O curso superior, a instituição onde irão estudar, a cidade onde irão morar, o vestibular e o Enem, e, ainda mais, o medo de fracassar e de desapontar tanta gente.





Agora, imagine o que é passar por tudo isso em isolamento social, sem poder interagir presencialmente, matar aula para encontrar o crush, chorar no ombro de um amigo, fazer a viagem de formatura, justamente numa fase de experimentação e mudanças no desenvolvimento biopsicossocial. O que passa na cabeça desse jovem neste momento? Acredite, é quase o fim do mundo! Então, cabe refletir sobre todo esse contexto e pensar em como ajudar o estudante a manter o foco. O mais importante é lembrar que não é hora de cruzar os braços e esperar o fim dos tempos. Grandes eventos mundiais mudam a sociedade e precisamos aprender a lidar com a mudança.





Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a expectativa de vida da população aumenta cada vez mais. É possível que os estudantes não saibam, mas é provável que eles vivam mais de um século. Com isso, a escolha do curso superior, neste momento, por exemplo, não significa uma sentença, mas o início de um processo de desenvolvimento. Ao escolher o curso de direito, o estudante não está sentenciado, necessariamente, a advogar por várias décadas. No entanto, o futuro certamente vai requerer muitas das habilidades, competências e conhecimentos desenvolvidos na faculdade de direito para a atuação nas mais diversas frentes. Algumas delas nem sequer existem ou já foram imaginadas. O fato é que o aluno terá muito tempo para rever e reorientar sua trajetória profissional e seu projeto de vida.





Portanto, neste momento, é preciso a conscientização de que a pandemia pode, sim, ajustar o projeto de vida planejado para este ano, mas não vai tirar do estudante o poder de escolha sobre o seu futuro. E mais: é preciso entender que o vírus deixou a gente em casa, mas não deixou a gente parado. É momento de decisão sim, mas devemos ajudar o estudante a se conscientizar de que a gente aprende mais errando do que se ficarmos sem fazer nada.





Professores, pais e familiares: cuidem, ajudem esses estudantes nessa travessia. Fiquem juntos deles e atentos à sua saúde emocional e física. Ouçam mais, mas não deixem de propor boas opções de ócio que os ajude a se nutrir de coisas boas, que reduzam os ruídos e que favoreçam sua conexão com o mundo e consigo mesmos. Acompanhem, sem pressão. Incentivem as conquistas, mas não alimentem expectativas exacerbadas. Proponham desafios, mas não se esqueçam de celebrar as pequenas vitórias. A jornada foi longa e rica até aqui. Agora, é hora de apoiar e sugerir caminhos para um mundo de possibilidades.