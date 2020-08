Luxo sustentável

Conceiyção Montserrat

CEO da Montserrat Consultoria, empresa especializada

em gestão e desenvolvimento de negócios

O mundo mudou!





Nós estamos mais conscientes do impacto que causamos em nossa comunidade, cidade, país. Não faz mais sentido fazer uso de produtos que não são sustentáveis, ecológicos, biodegradáveis, cada um tem sua parcela de comprometimento para a qualidade do nosso futuro e das novas gerações.





Olhando isso com muito cuidado, as principais marcas de luxo estão adaptando as mudanças de comportamento mundial, tornando a cadeia mais produtiva e atraente.





Os consumidores estão mais atentos, olhando com muito critério o desenvolvimento das empresas, observando suas atitudes com relação ao sustentável. Quem de fato se preocupa e tem engajamento, fazendo a diferença no comportamento social?





Uma das mais importantes holdings mundiais, a Kering, sediada em Paris, possui várias marcas do mercado de luxo como Saint Laurent, Gucci, Stella McCartney, Alexandre McQueen, Balenciaga. Ela montou um departamento de sustentabilidade dentro da empresa, para revolucionar essas grandes grifes no mercado de luxo. Sob a gestão de Marie-Claire Daveau, que durante quatro anos focou na sustentabilidade e erradicou o uso de PVC em 99,8% dos produtos de todas as empresas que pertencem à holding, conseguiu reduzir mais de 11% das emissões de carbono; 19% uso de água em seus processos; e está utilizando quase 25% em energia renovável em seus insumos. Isso trouxe outros valores agregados para as marcas, além dos valores éticos. Ganhou muita credibilidade no mercado de luxo e, automaticamente, suas ações se valorizaram. De fato, podemos observar que todas as ações em prol de nossa qualidade de vida e sustentabilidade trazem ganhos incalculáveis a todos.





Como exemplo, podemos citar a área de construção civil, com construções que produzem resíduos sólidos em quantidades mínimas e direciona suas sobras para empresas que fazem o reaproveitamento dos materiais e devolvem em outros materiais de uso da mesma cadeia de produtividade. Na área de decoração, estamos há muitos anos desenvolvendo peças de design com absoluto bom gosto e qualidade, inclusive utilizando materiais ecologicamente corretos, seja madeira certificada, tecidos à base de fibras naturais, uso de materiais mais duradouros e econômicos como lâmpadas de LED com efeitos estéticos absolutamente elegantes nos projetos arquitetônicos.





Podemos falar, ainda, sobre irrigação automatizada, que, aliada à automação, verifica a umidade e irriga o solo na quantidade suficiente para manter as plantas saudáveis. Sistema de iluminação fotossensível, acendendo automaticamente a medida que o sol se põe; energia fotovoltaica economizando até 90% do seu consumo de energia; ecodecks para áreas externas, proporcionando maior durabilidade; lonas solares, impedindo o aquecimento e com isso diminuindo o uso de ar condicionado; móveis externos utilizando cordas náuticas com maior durabilidade; tecidos ecológicos, enfim, poderíamos falar inúmeras outras qualidades e a única conclusão que chegamos é que o luxo está desenvolvendo projetos focados no sustentável há muitos anos.





Empresas focadas em sustentabilidade têm maior visibilidade no mercado, pois se preocupam com o futuro e querem deixar boas marcas ao longo de sua história.





Este é o processo natural e correto: ser elegante, ser chique é ser sustentável.





Isto sim é ser alguém de bom gosto e que faz a diferença no mundo!





O luxo de poder usufruir a natureza de forma correta, sem resíduo ou danos catastróficos!





Poder ir e vir sem a preocupação de se contaminar por algum produto que, em contato com você, possa prejudicar sua saúde de alguma forma é essencial!





Conseguir fazer parte do consumo consciente, seja nos insumos ou na alimentação, buscando produtores que praticam o cultivo ou manejo, sem impactos ao seu entorno, utilizando-se de uma forma adequada e produzindo tudo que necessita com o seu próprio adubo, através do processo de compostagem e não fazendo uso de agrotóxicos, substituindo estes por produtos naturais, é uma tendência.





Agora, ter o privilégio de fazer parte desta transformação, deste movimento mundial e poder comprovar que, em um futuro próximo, as mudanças benéficas que você ajudou a transformar, por consumir produtos ou serviços que foram pensados por você e para você, isto sim é o luxo real.