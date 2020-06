Reiki pode auxiliar nos sentimentos de medo

Vinícius Bednarczuk de Oliveira

Doutor em ciências farmacêuticas, coordenador do curso de práticas integrativas e complementares do Centro Universitário Internacional Uninter









Talita Camargo

Terapeuta holística, mestre em reiki – Sistema Mikao Usui









O isolamento social, juntamente com o sentimento de insegurança sobre o futuro, tem contribuído para o aumento de casos de ansiedade e depressão durante o período de pandemia do novo coronavírus. As práticas integrativas e complementares em saúde são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenção e tratamento de diversas doenças.





O reiki é uma das 29 práticas reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerada uma prática terapêutica que utiliza a imposição das mãos para canalização da energia vital, promovendo o equilíbrio energético, necessário ao bem-estar físico e mental. Diversos reikianos têm promovido a aplicação do mesmo a profissionais de saúde e a comunidades, mesmo a distância.





Os sentimentos de medo e ansiedade que estamos vivenciando neste período, afetam, negativamente, o campo energético vibracional, produzindo desequilíbrios. Podemos associá-los a algumas sensações em nosso corpo físico, tais como fadiga crônica, confusão mental, insônia, pesadelos, irritabilidade, compulsão por alimentos, sensação de aperto na região do tórax e dores musculares. É claro que, antes de tudo, devemos descartar que essas sensações não estão relacionadas com alguma doença, por isso, é sempre bom consultar um médico também.





Ao longo do tempo, os desequilíbrios energéticos podem se acentuar, tornando-se mais graves no corpo físico, prejudicando o bem-estar e a qualidade de vida do indivíduo.

A terapia reiki auxilia no restabelecimento da energia do indivíduo, promove sensação de relaxamento e bem-estar, que podem ser experimentados logo na primeira sessão e são acentuados ao longo do tratamento. A energia reiki atua em nosso campo energético, promovendo desbloqueio dos canais energéticos; desintoxicando as energias nocivas ao nosso estado mental e emocional; aliviando tensão emocional e dores musculares; reduzindo a pressão sanguínea; liberando sentimentos e emoções presos; aumentando a criatividade e a clareza mental paras as resoluções do cotidiano; melhorando a qualidade do sono e promovendo um sistema imunitário ativo e livre para funcionar de forma mais fluida.





O reiki é uma das práticas integrativas e complementares em saúde que podem nos auxiliar neste período de pandemia, porém, vale ressaltar que persistindo os sintomas é necessário procurar atendimento médico.