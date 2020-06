Câncer de boca e ansiedade

Annamaria Massahud

Presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais





O diagnóstico de câncer afeta a saúde mental da pessoa e também dos familiares e cuidadores. A pandemia do novo coronavírus aumenta ainda mais essa preocupação. A ansiedade em relação a se infectar é perceptível, mas para um bom posicionamento sobre o que realmente está acontecendo e qual a melhor forma de se comportar, é importante estar informado e cuidar das emoções, evitando o estresse crônico e, consequentemente, a ansiedade, preservando o sistema imunológico.





Pesquisadores da National Institutes of Health (NIH), nos Estados Unidos, apontam que o bem-estar emocional é retratado como a capacidade de lidar adequadamente com o estresse, adaptando-se às mudanças e aos tempos difíceis. Um período de incertezas e de distanciamento social é desafiador e leva a sentimentos de ansiedade, depressão e solidão. Felizmente, há muitas atitudes para gerenciar esses sentimentos e enfrentar esse período.





Quem trata de câncer deve conversar com o médico sobre consultas e tratamento. Os pacientes em processo de quimioterapia são ainda mais afetados, já que a imunidade fica comprometida.





Em relação à saúde mental, algumas pessoas desenvolvem quadros psicológicos e psiquiátricos, como angústia, insônia, irritabilidade, estresse, medo, depressão e ansiedade. O momento requer a inclusão de alguns hábitos e atitudes no cotidiano para ajudar a lidar melhor com a ansiedade. Conforme a American Cancer Society, permanecer positivo auxilia na manutenção da sua saúde em geral. Além disso, reserve uma parte do dia para conversar com quem você mora e com quem está distante. Até mesmo uma ligação em vídeo tem seu valor, pois a tecnologia tem sido uma grande aliada.





Alguns tipos de respiração também acalmam e controlam a ansiedade. Pare e respire lentamente com mais tranquilidade e profundidade, colocando a mão sobre o abdômen para senti-lo se movimentar.

A ansiedade pode se exacerbar com excesso de informações. É fundamental estabelecer limites para ver notícias sobre a pandemia e se informar sempre por fontes oficiais, como Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Mastologia.





Dormir bem, alimentar-se de forma saudável e manter uma prática ativa em casa pode ajudar na saúde física e mental. Se necessário, procure acompanhamento psicológico com um profissional. Não hesite em conversar com seu médico, quando se sentir angustiado. Lembre-se de que alguns atendimentos podem ser feitos por telemedicina, conforme protocolos e legislação pertinentes ao tema ditados pelo Conselho Federal de Medicina e Ministério da Saúde.





É fundamental o paciente e todas as pessoas com quem convive saberem que emoções – positivas ou negativas – interferem a favor ou contra o sistema imunológico. É por isso que ações e pensamentos como cuidar da saúde, ter atitude positiva e tratar o ambiente doméstico resultam no estímulo da esperança e são relevantes no processo de cura de uma doença tão complexa.