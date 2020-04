A tecnologia é uma aliada no agronegócio

Rafael Mendes

Zootecnista





Não existem respostas certas ou estratégias simples diante de cenários incertos, sobretudo quando esses cenários são resultantes de contextos mundiais. Em se tratando do agronegócio, a inovação e a tecnologia se encaixam perfeitamente no momento atual. O uso dos softwares de gestão, ter uma comunicação alinhada com a equipe e traçar metas são boas estratégias.





Outro ponto é que durante uma crise precisamos ter uma visão diferenciada para oportunidades e aprendizados. Importante, também, alinhar a comunicação com a equipe, demonstrando as metas, os objetivos, o que é possível fazer, quais serão os diferenciais, entre outros. Trazendo para a prática, algumas ferramentas podem ser aliadas para que o pecuarista possa montar uma gestão que seja assertiva com o seu negócio.





Diante disso, a gestão a distância é uma alternativa assertiva para manter as operações funcionando e compartilho cinco pilares imprescindíveis para o funcionamento das atividades. O primeiro é manter o foco na atividade-fim da empresa. É o momento de avaliar e reavaliar as receitas, custos e, eventualmente, despesas que possam ser cortadas ou prorrogadas. Reveja seu plano nutricional, planejamento de abates, evolução de rebanho e esteja sempre atento para o caixa.





O segundo é a gestão do tempo. Planejar o tempo e selecionar o que é realmente importante a ser feito. Gerir o tempo no qual estará conversando/alinhando o trabalho da fazenda com a equipe.





O uso de ferramentas é o terceiro pilar. Utilize as diversas ferramentas disponíveis. O software é o mais indicado. Faça uso de planilhas, indicadores e utilize de informações relevantes que possam embasar a tomada de decisão. Já a liderança, mesmo na ausência física, é o quarto pilar. Seja uma liderança presente (mesmo ausente fisicamente) e tenha comunicação frequente e assertiva. Comunique-se com o seu time, busque se importar genuinamente com as pessoas. Use as tecnologias para acompanhar o que está ocorrendo e ter controle.





E, por último, tenha metas. Estabeleça metas, crie um cronograma de atividades (semanal ou quinzenalmente), acompanhe seus indicadores e compartilhe com seu time.





Além de estabelecer metas, criar cronogramas e ter uma comunicação com a equipe. É importante fazer uma análise das tarefas que foram realizadas. Verifique o que foi feito e analise os resultados alcançados. Pois a partir desse relatório, é possível checar se está tendo resultados ou se será necessário mudar as suas estratégias.