Leitor elogia nova fase do Atlético

Gege Angelini

Belo Horizonte





"O Clube Atlético Mineiro vive um momento de transformações sérias e construtivas. Após um ano anterior de verdadeiros desastres, levando à loucura sua legião de torcedores fanáticos e apaixonados, começa, agora, um novo período, com a chegada do vitorioso técnico Rafael Dudamel e alguns bons atletas. Comparo esse período do meu Galo ao do ano passado do nosso presidente capitão, que ganhou licitamente uma eleição, teve esmagador apoio da nação e começa a pôr o trem nos eixos, após os anos de roubalheira e desmandos de maus governos, que aniquilaram a nação e arrebentaram os cofres federais. Dudamel vai dar uma nova cara ao time, que será novamente vencedor. Prá frente, Galo!”