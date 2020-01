Leitura para viver mais e melhor

Eduardo Villela

Você provavelmente se lembra daquela famosa frase que ouvimos ainda na época de escola: “Um bom livro é um bom amigo”. Quem nunca passou uma boa tarde na companhia de uma leitura que fez você recarregar suas baterias e se sentir leve e inspirado? Gostaria de falar como essa frase de Saint Pierre está correta e como os livros podem até aumentar sua expectativa de vida.





Um dos sentimentos que temos ao ler um bom livro é a sensação de estar imersos na história, criando uma conexão mais forte com as personagens e os acontecimentos nos quais elas se envolvem. Um estudo da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, feito com um grupo de 140 estudantes, mostrou que, após meia hora de leitura, os alunos relataram se tornar parte do mundo dos personagens e ter sentimentos de satisfação semelhantes aos que temos durante interações sociais do mundo real. Parece, de fato, curioso.





Outra pesquisa abordou que, além de mexer com as nossas emoções, a leitura pode também melhorar a qualidade de vida. De acordo com análises feitas a partir da neurociência, a leitura é benéfica para melhorar nossas habilidades intelectuais, pois ela estimula a cognição social. Para esclarecer, a cognição social está relacionada à forma como processamos e armazenamos a informação que recebemos a partir da interação com outras pessoas.





Esse cenário foi confirmado por outro levantamento da academia, desta vez liderado pela Universidade Northwestern (EUA), em 2013. Os participantes analisados, que liam livros com frequência, apresentaram menor declínio cognitivo em comparação com as pessoas que não tinham o hábito da leitura. Outro detalhe: a turma de leitores, em média, viveu mais anos do que o outro grupo, avesso aos livros.





Esses levantamentos mostram que a importância de manter o hábito de leitura em dia pode trazer mais benefícios do que imaginamos. Nesse sentido, é importante reforçar que um bom escritor é também um bom leitor, pois a leitura de outras obras faz o autor se apoderar de novas formas de aumentar seu vocabulário, melhorar sua capacidade de raciocínio e conhecimento na área.





Sempre destaco aos autores que a qualidade do conteúdo de suas obras pode transformar vidas. Por isso é necessário empenho para que os textos de um livro ofereçam aos leitores conhecimentos e experiências de boa qualidade, despertem neles boas reflexões, contribuam para ajudá-los a superar alguma dificuldade ou dor e mexa com suas emoções – tudo isso a partir de uma linguagem clara, acessível e calorosa. Escrever a sua obra é deixar um legado no mundo. Para alcançar esse objetivo, no entanto, a leitura é fundamental.